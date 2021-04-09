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https://1prime.ru/Financial_market/20210409/833429420.html
Американские индексы обновили рекорды на фоне оптимизма
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Фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones вновь обновили исторические рекорды по итогам пятницы, свидетельствуют данные торгов. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный... ПРАЙМ, 09.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 9 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones вновь обновили исторические рекорды по итогам пятницы, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,89%, до 33800,60 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,51%, до 13900,19 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,77%, до 4128,80 пункта.
На текущей неделе индексы DJIA и S&P 500 неоднократно обновляли исторические рекорды. Рост последовал на фоне усиления рисковых настроений и надежд по восстановлению экономики. Также торги поддержала статистика по рынку труда и данные по деловой активности в сфере услуг. В протоколе мартовской встречи Федрезерва США регулятор отметил улучшение ситуации в экономике и здравоохранении.