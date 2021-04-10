ПЕКИН, 10 апр — ПРАЙМ. Компания Alibaba полностью принимает наказание, вынесенное регулятором рынка Китая за нечестную конкуренцию, говорится в заявлении компании.

Ранее Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка оштрафовало компанию Alibaba на 18,23 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов) за антимонопольные нарушения, это стало крупнейшим в истории страны штрафом. Предыдущий рекордный штраф в 975 миллионов долларов заплатила в 2015 году компания Qualcomm, обвиненная в недобросовестной конкуренции.

"Сегодня мы получили от Главного государственного управления Китая по контролю и регулированию рынка протокол об административном наказании, что касается штрафа, то мы искренне принимаем его и полностью подчиняемся. Мы усилим ведение бизнеса в соответствии с законом, усилим строительство системы соответствия регулятивным требованиям и будем лучше выполнять свои социальные обязательства", — говорится в опубликованном заявлении.

Власти Китая оштрафовали Alibaba на рекордную сумму

Ведомство заявило, что компания использовала рыночные силы, правила и данные платформы, алгоритмы и другие технические средства, принимала различные меры поощрений и наказания для того, чтобы обеспечить выполнение принципа "эр сюань и", поддерживала и усиливала свою рыночную мощь и получала нечестные конкурентные преимущества.

Помимо штрафа, регулятор потребовал от компании усилить внутренний контроль и контроль соответствия регулятивным требованиям, поддерживать честную конкуренцию и в течение трех лет отчитываться перед регулятором.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.