События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 апреля
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 12 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|-5,9%
|1,5%
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1,36 трлн юаней
|2,45 трлн юаней
|16:00
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|17:30
|CAD
|Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|1,523%
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США
|-311 млрд долл
|-265 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|НЛМК — операционные результаты за 1кв2021
|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за 1кв2021
|RUB
|Группа ПИК — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.04.2021, в заочной форме, див-ды 2020 и 1кв2021, реестр для выплаты — 07.05.2021)
|22,71 — див-д 2019
|22,51 — див-д 2020, 22,92 (1кв2021) — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210412/833438850.html