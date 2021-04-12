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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210412/833439458.html
Российский рынок акций снижается на внешнем негативе
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Российский рынок акций с утра снижается по основным биржевым индексам на преобладании негативных внешних сигналов. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижается на 0,1%, до... ПРАЙМ, 12.04.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций с утра снижается по основным биржевым индексам на преобладании негативных внешних сигналов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижается на 0,1%, до уровня 3483 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1413 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Утром в понедельник фьючерсы на основные американские фондовые индексы также снижаются, как и большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона.
Нефти дешевеет на 0,6%, до 62,55 доллара за баррель сорта Brent.