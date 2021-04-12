МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций с утра снижается по основным биржевым индексам на преобладании негативных внешних сигналов. Курс рубля символически снижается к доллару и растет к евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижается на 0,1%, до уровня 3483 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1413 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Утром в понедельник фьючерсы на основные американские фондовые индексы также снижаются, как и большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона.

Нефти дешевеет на 0,6%, до 62,55 доллара за баррель сорта Brent.