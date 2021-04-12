МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снижается на внешнем негативе

По состоянию на 10.57 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,85%, до 6,87 доллара, "Новатэка" — на 1,08%, до 182,25 доллара, "Лукойла" — на 0,27%, до 76,57 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,23%, до 5,63 доллара, "Газпром нефти" — на 1,74%, до 22,55 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снижалась на 0,95%, до 31,2 доллара, "Северстали" — росла на 0,2%, до 19,9 доллара, НЛМК — поднималась на 0,63%, до 31,86 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 0,91%, до 1,09 доллара, Сбербанка — на 0,93%, до 14,33 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 1,51%, до 57,89 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,86%, до 9,34 доллара, "Магнита" — снижались на 0,3%, до 13,96 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 0,33%, до 3,03 доллара.