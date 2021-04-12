Бумаги российских компаний в основном дешевеют на торгах в Лондоне
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.57 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,85%, до 6,87 доллара, "Новатэка" — на 1,08%, до 182,25 доллара, "Лукойла" — на 0,27%, до 76,57 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,23%, до 5,63 доллара, "Газпром нефти" — на 1,74%, до 22,55 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" снижалась на 0,95%, до 31,2 доллара, "Северстали" — росла на 0,2%, до 19,9 доллара, НЛМК — поднималась на 0,63%, до 31,86 доллара.
Расписки ВТБ дешевели на 0,91%, до 1,09 доллара, Сбербанка — на 0,93%, до 14,33 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 1,51%, до 57,89 доллара.
GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,86%, до 9,34 доллара, "Магнита" — снижались на 0,3%, до 13,96 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 0,33%, до 3,03 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210412/833440243.html