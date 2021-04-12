МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в понедельник, указывая на возможную коррекцию после роста рынков в предыдущий день торгов до новых исторических рекордов, свидетельствуют данные торгов. СМИ сообщили об ускорении работ по созданию цифрового доллара

По состоянию на 13.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,22%, до 33607 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,09%, до 12815,88 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,14%, до 4113,62 пункта.

Динамика фьючерсов в понедельник говорит о возможной коррекции вниз на открытии торгов в США после того, как в пятницу фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones вновь обновили исторические рекорды.

Инвесторы при этом сказали газете Wall Street Journal, что они готовятся к началу сезона отчетности, а также к новым статданным, которые укажут на перспективы экономики. Средневзвешенный курс доллара вырос до 77,51 рубля

Ожидается, что во вторник выйдут данные об инфляции, которая, по прогнозам аналитиков, ускорилась в марте до 2,5% — максимума с января 2020 года. Кроме того, стартует очередной сезон корпоративной отчетности — за прошлый квартал, и первыми традиционно свои финансовые показатели представят крупнейшие американские банки.

"Все это должно быть довольно хорошим, чтобы сохранился текущий рост (рынков акций — ред.)", — приводит газета Wall Street Journal слова заместителя директора по инвестициям Brooks Macdonald Эдварда Парка (Edward Park).