Фьючерсы на американские индексы снижаются после роста в пятницу
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в понедельник, указывая на возможную коррекцию после роста рынков в предыдущий день торгов до новых исторических рекордов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,22%, до 33607 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,09%, до 12815,88 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,14%, до 4113,62 пункта.
Динамика фьючерсов в понедельник говорит о возможной коррекции вниз на открытии торгов в США после того, как в пятницу фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones вновь обновили исторические рекорды.
Инвесторы при этом сказали газете Wall Street Journal, что они готовятся к началу сезона отчетности, а также к новым статданным, которые укажут на перспективы экономики.
Ожидается, что во вторник выйдут данные об инфляции, которая, по прогнозам аналитиков, ускорилась в марте до 2,5% — максимума с января 2020 года. Кроме того, стартует очередной сезон корпоративной отчетности — за прошлый квартал, и первыми традиционно свои финансовые показатели представят крупнейшие американские банки.
"Все это должно быть довольно хорошим, чтобы сохранился текущий рост (рынков акций — ред.)", — приводит газета Wall Street Journal слова заместителя директора по инвестициям Brooks Macdonald Эдварда Парка (Edward Park).
https://1prime.ru/Financial_market/20210412/833442752.html