МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Участники финансового рынка, опрошенные РИА Новости, в целом позитивно отнеслись к созданию первого в России блокчейн-оператора, а для более конкретных оценок ждут дальнейших подробностей о проекте. В России появится первый блокчейн-оператор

Как сообщила в понедельник ассоциация "Финтех" (АФТ), входящие в нее крупнейшие финансовые организации России создадут блокчейн-оператора. ВТБ, Газпромбанк, ПСБ, Национальная система платежных карт, Московская биржа и АФТ станут учредителями общества с ограниченной ответственностью "Системы распределенного реестра". Подписание учредительных документов состоялось 9 апреля.

Ассоциация "Финтех" в качестве вложения в капитал новой организации передаст права на "Мастерчейн" и созданные блокчейн-сервисы. Члены ассоциации и другие участники рынка смогут пользоваться новыми сервисами и продуктами блокчейн-оператора на равных правах.

Создание такого оператора позволит разрабатывать инновационные продукты и сервисы, а также снизить издержки для всех участников рынка, говорилось в релизе АФТ.

В ОЖИДАНИИ ПОДРОБНОСТЕЙ

В целом новость позитивная, но конкретики пока не хватает, говорят представители финансового рынка. По понятным обстоятельствам. Что происходит с российским фондовым рынком

Научный руководитель центра компетенций распределенных реестров СПбГУ Виктор Достов поясняет, что инициатива фактически означает вывод "Мастерчейна" из внутреннего проекта ассоциации "Финтех" в коммерческий. Это, на его взгляд, позволит не только привлечь дополнительные средства в развитие, но и предоставить доступ к нему организациям, которые не входят в "Финтех".

По его мнению, вывод "Мастерчейна" в отдельное юридическое лицо – весьма позитивный шаг. "Помимо прочего, он подтверждает наличие платежеспособного спроса на блокчейн-разработки, что хорошая новость для отрасли в целом. Думаю, это придаст дополнительный стимул для использования распределенных реестров в экономике", — говорит Достов.

"Пока мало информации о том, как оператор будет работать, что именно и в какие сроки сможет предложить участникам рынка. Услуги будут интересны, если они будут удешевлять использование продуктов биржи или обеспечивать более скоростной доступ к сервисам торговой площадки", — комментирует в свою очередь заместитель гендиректора, руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК "Альфа-Капитал" Николай Швайковский.

Аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын также отмечает, что о платформе пока известно не так уж много. "Ассоциация "Финтех" была создана в 2016 году. Целью нового оператора ставится разработка инновационных продуктов и сервисов и снижение издержек для всех участников рынка. Поскольку целью является именно разработка, а не широкое внедрение, можно сделать вывод, что с 2016 года удалось разработать не так уж много востребованных решений, и по крайней мере, дорого платить за них потребители не готовы", — говорит он.

ЧЕГО ЖДУТ ОТ ОПЕРАТОРА

Создание инновационных сервисов хотят доверить в первую очередь Московской бирже, однако известно, что технология блокчейна – слишком медленная для трейдинга: она подходит для автоматизации документооборота со скоростью десятки тысяч сделок в сутки, но не в секунду, отметил Делицын.

"С другой стороны, в среду на NASDAQ проведет прямой листинг криптобиржа Coinbase, рассчитывающая продать акции на сумму порядка миллиарда долларов и получить оценку капитализации более чем в 100 миллиардов. Хотя Coinbase тоже пока не изобрела каких-либо новых услуг на базе блокчейна, кроме торговли криптовалютами, вполне возможно, что столь грандиозные оценки озарят кого-нибудь счастливым инсайтом, как Архимеда…", — добавил он.

"На базе "Мастерчейна" могут быть реализованы разные продукты и сервисы – в первую очередь там, где необходима координация разных участников и нужно обеспечить высокий уровень доверия. Это и закладные по ипотеке, и оборот сложных финансовых продуктов на бирже, и учет цифровых активов", — сказал в свою очередь Достов.