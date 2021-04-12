МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Участники финансового рынка, опрошенные РИА Новости, в целом позитивно отнеслись к созданию первого в России блокчейн-оператора, а для более конкретных оценок ждут дальнейших подробностей о проекте.
Как сообщила в понедельник ассоциация "Финтех" (АФТ), входящие в нее крупнейшие финансовые организации России создадут блокчейн-оператора. ВТБ, Газпромбанк, ПСБ, Национальная система платежных карт, Московская биржа и АФТ станут учредителями общества с ограниченной ответственностью "Системы распределенного реестра". Подписание учредительных документов состоялось 9 апреля.
Ассоциация "Финтех" в качестве вложения в капитал новой организации передаст права на "Мастерчейн" и созданные блокчейн-сервисы. Члены ассоциации и другие участники рынка смогут пользоваться новыми сервисами и продуктами блокчейн-оператора на равных правах.
Создание такого оператора позволит разрабатывать инновационные продукты и сервисы, а также снизить издержки для всех участников рынка, говорилось в релизе АФТ.
В ОЖИДАНИИ ПОДРОБНОСТЕЙ
В целом новость позитивная, но конкретики пока не хватает, говорят представители финансового рынка.
Научный руководитель центра компетенций распределенных реестров СПбГУ Виктор Достов поясняет, что инициатива фактически означает вывод "Мастерчейна" из внутреннего проекта ассоциации "Финтех" в коммерческий. Это, на его взгляд, позволит не только привлечь дополнительные средства в развитие, но и предоставить доступ к нему организациям, которые не входят в "Финтех".
По его мнению, вывод "Мастерчейна" в отдельное юридическое лицо – весьма позитивный шаг. "Помимо прочего, он подтверждает наличие платежеспособного спроса на блокчейн-разработки, что хорошая новость для отрасли в целом. Думаю, это придаст дополнительный стимул для использования распределенных реестров в экономике", — говорит Достов.
"Пока мало информации о том, как оператор будет работать, что именно и в какие сроки сможет предложить участникам рынка. Услуги будут интересны, если они будут удешевлять использование продуктов биржи или обеспечивать более скоростной доступ к сервисам торговой площадки", — комментирует в свою очередь заместитель гендиректора, руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК "Альфа-Капитал" Николай Швайковский.
Аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын также отмечает, что о платформе пока известно не так уж много. "Ассоциация "Финтех" была создана в 2016 году. Целью нового оператора ставится разработка инновационных продуктов и сервисов и снижение издержек для всех участников рынка. Поскольку целью является именно разработка, а не широкое внедрение, можно сделать вывод, что с 2016 года удалось разработать не так уж много востребованных решений, и по крайней мере, дорого платить за них потребители не готовы", — говорит он.
ЧЕГО ЖДУТ ОТ ОПЕРАТОРА
Создание инновационных сервисов хотят доверить в первую очередь Московской бирже, однако известно, что технология блокчейна – слишком медленная для трейдинга: она подходит для автоматизации документооборота со скоростью десятки тысяч сделок в сутки, но не в секунду, отметил Делицын.
"С другой стороны, в среду на NASDAQ проведет прямой листинг криптобиржа Coinbase, рассчитывающая продать акции на сумму порядка миллиарда долларов и получить оценку капитализации более чем в 100 миллиардов. Хотя Coinbase тоже пока не изобрела каких-либо новых услуг на базе блокчейна, кроме торговли криптовалютами, вполне возможно, что столь грандиозные оценки озарят кого-нибудь счастливым инсайтом, как Архимеда…", — добавил он.
"На базе "Мастерчейна" могут быть реализованы разные продукты и сервисы – в первую очередь там, где необходима координация разных участников и нужно обеспечить высокий уровень доверия. Это и закладные по ипотеке, и оборот сложных финансовых продуктов на бирже, и учет цифровых активов", — сказал в свою очередь Достов.
https://1prime.ru/Financial_market/20210412/833443550.html