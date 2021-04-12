МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднимается по основным индексам на корпоративных историях и на фоне роста акций металлургического сектора, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.08 мск поднимался на 1,08% — до 3523,6 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,41%, до 1437,81 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 19 копеек, до 77,21 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 91,92 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,24%, до 63,73 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Бумаги Ozon максимально поднимались на 3,2%, до 4799,5 рубля — максимума со 2 марта на фоне заявлений гендиректора компании Александра Шульгина в интервью Financial Times, о том, что российский маркетплейс планирует подачу заявки на получение банковской лицензии. Соответствующие планы, по его словам, связаны с желанием Ozon расширить количество предоставляемых услуг "финтеха", включая возможность выдавать кредиты продавцам своего маркетплейса. Бумаги российских компаний в основном дешевеют на торгах в Лондоне

К текущему моменту расписки Ozon дорожают на 2,57%.

"В числе фаворитов торгов в первой половине дня оказались бумаги АФК "Система", которые подорожали на 0,78% на новости, что ее дочерняя компания Segezha Group объявила о намерении провести первичное публичное размещение своих акций на Московской бирже. Ожидается, что первичный объем предложения составит не менее 30 миллиардов рублей", — отмечает Наталья Пырьева из ГК "Финам".

К текущему моменту акции АФК "Система" замедлили темпы роста и слабо поднимаются на 0,23%.

Акции "Норникеля подскакивали максимально на 4,78% — до 25 578 рублей (максимум с 24 февраля) после сообщения компании о том, что она возобновила добычу на руднике "Октябрьский" после подтопления и планирует полностью восстановить ее до конца апреля, с опережением плана. Кроме того, компания планирует к октябрю вывести на полную мощность обогатительную фабрику в Норильске.

"Норникель" также намерен еще раз уточнить прогноз по производству металлов на этот год после финализации плана мероприятий по повышению надежности Норильской обогатительной фабрики.

К текущему моменту акции "Норникеля" растут на 4,08%. Акции "Русала", одного из акционеров "Норникеля", поднимаются на 2,83%. "Норникель" планирует к маю восстановить добычу на руднике "Октябрьский"

Также в лидерах роста — акции ММК (3,29%), "Северстали" (3%), "Детского мира" (2,74%), НЛМК (2,63%), бумаги HeadHunter (2,35%), а также акции "Распадской" (2,3%), ГК "ПИК" (2,28%) и расписки Mail.ru (1,88%).

В лидерах снижения — акции "М.Видео" (-0,63%), "Эн+ Групп" (-0,6%), "Русгидро" (-0,59%), ФСК "ЕЭС" (-0,45%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Во второй половине торгов 12 апреля Александр Осин из "Фридом Финанс" прогнозирует продолжение роста на отечественных фондовых площадках под влиянием избытка ликвидности на американском рынке и стабильных цен на сырье. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3475-3515 пунктов, добавляет он.

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вышли в уверенный плюс, но в целом продолжают торговлю в достаточно узких диапазонах, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Текущее повышение не несет важных изменений технической картины как минимум до закрепления индикаторов выше сопротивлений 3575 и 1460 пунктов соответственно, добавляет она.