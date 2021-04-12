МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером после того, как за минувшую неделю цена на драгметалл выросла на 1%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.47 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,7%, или на 12,3 доллара, до 1732,45 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,98%, до 24,828 доллара за унцию.

На минувшей неделе стоимость золота увеличилась на 0,9% на фоне ослабления курса доллара и снижении доходности гособлигаций. Теперь же доходность десятилетних гособлигаций растет до 1,676% против уровня предыдущего закрытия в 1,666%. На этом фоне золото становится менее привлекательным для инвесторов, что приводит к снижению стоимости драгметалла.

Независимый аналитик Робин Бхар (Robin Bhar), чьи слова приводит газета Wall Street Journal, отметил, что ограничивающим фактором для роста цен на металл являются "оптимистичные данные из США и Китая, которые подкрепляют ожидания быстрого восстановления экономики в 2021 году".