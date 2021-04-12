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Биржи США снизились после рекордов на прошлой неделе
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Биржи США снизились в понедельник после нескольких рекордов, установленных индексами S&P 500 и NASDAQ на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс Dow... ПРАЙМ, 12.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. Биржи США снизились в понедельник после нескольких рекордов, установленных индексами S&P 500 и NASDAQ на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow (DJIA) снизился на 0,16%, до 33745,40 пункта, NASDAQ упал на 0,36%, до 13850,00 пункта, тогда как S&P 500 снизился лишь номинально — на 0,02% до 4127,99 пункта.
На индексы влияет ожидание квартальной отчётности ведущих компаний.
На прошлой неделе индексы Dow Jones и S&P 500 обновили свои исторические рекорды на фоне усиления склонности трейдеров к риску, данных статистики и ожиданиях по поддерживающим мерам экономики США.