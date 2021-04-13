МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов растет к доллару и сильнее к евро на фоне ослабления европейской валюты на международном рынке форекс, следует из данных Московской биржи. Эксперты рассказали о плюсах роста нефти до 5 тысяч рублей за баррель

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.07 мск вторника снижался на 12 копеек — до 77,27 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 91,88 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,4% — до 63,53 доллара за баррель.

Евро к доллару снижается на форексе на 0,18%, до 1,189 доллара.

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