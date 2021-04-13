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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210413/833449372.html
Рубль растет к доллару и евро в начале дня
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Рубль в начале торгов растет к доллару и сильнее к евро на фоне ослабления европейской валюты на международном рынке форекс, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 13.04.2021
рубль, евро, доллар, валюта, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов растет к доллару и сильнее к евро на фоне ослабления европейской валюты на международном рынке форекс, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.07 мск вторника снижался на 12 копеек — до 77,27 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 91,88 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,4% — до 63,53 доллара за баррель.
Евро к доллару снижается на форексе на 0,18%, до 1,189 доллара.
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