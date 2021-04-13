МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций с утра повышается по основным биржевым индексам на позитивной конъюнктуре. Рубль растет к доллару и евро в начале дня

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск повышается на 0,16%, до уровня 3528,3 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,14% до 1434,52 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут. Стоимость нефти прибавляет 0,8%, достигая 63,8 доллара за баррель сорта Brent.