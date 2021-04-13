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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210413/833450328.html
Российский рынок акций растет на внешнем позитиве
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Российский рынок акций с утра повышается по основным биржевым индексам на позитивной конъюнктуре. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск повышается на 0,16%, до уровня 3528,3... ПРАЙМ, 13.04.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций с утра повышается по основным биржевым индексам на позитивной конъюнктуре.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск повышается на 0,16%, до уровня 3528,3 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,14% до 1434,52 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут. Стоимость нефти прибавляет 0,8%, достигая 63,8 доллара за баррель сорта Brent.