Бумаги российских компаний в основном дорожают на бирже Лондона
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно поднимаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.53 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,1%, до 6,9 доллара, "Новатэка" — росла на 0,55%, до 186,28 доллара, "Лукойла" — повышалась на 0,26%, до 77,52 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,39%, до 5,72 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,01%, до 23 долларов.
Цена бумаг "Норникеля" поднималась на 1,14%, до 32,97 доллара, "Северстали" — на 0,92%, до 20,87 доллара, НЛМК — на 0,61%, до 33,02 доллара.
Расписки ВТБ дорожали на 1,28%, до 1,11 доллара, Сбербанка — росли на 0,57%, до 14,58 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,36%, до 58,61 доллара.
GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,27%, до 9,38 доллара, "Магнита" — на 0,34%, до 14,1 доллара. Цена бумаг "Ленты" поднималась на 2,18%, до 3,16 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210413/833450635.html