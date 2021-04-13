МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно поднимаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций растет на внешнем позитиве

По состоянию на 10.53 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,1%, до 6,9 доллара, "Новатэка" — росла на 0,55%, до 186,28 доллара, "Лукойла" — повышалась на 0,26%, до 77,52 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,39%, до 5,72 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,01%, до 23 долларов.

Цена бумаг "Норникеля" поднималась на 1,14%, до 32,97 доллара, "Северстали" — на 0,92%, до 20,87 доллара, НЛМК — на 0,61%, до 33,02 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 1,28%, до 1,11 доллара, Сбербанка — росли на 0,57%, до 14,58 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,36%, до 58,61 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,27%, до 9,38 доллара, "Магнита" — на 0,34%, до 14,1 доллара. Цена бумаг "Ленты" поднималась на 2,18%, до 3,16 доллара.