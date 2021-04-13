МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном в плюсе после выхода статистики внешней торговли Китая, которая помогла ослабить опасения за перспективы второй по величине мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

" Московская биржа

Российский рынок акций растет на внешнем позитиве

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,48%, до 3396,47 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — опустился на 0,06%, до 2187,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,2%, до 28497,25 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 1,07%, поднявшись до 3169,08 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,04%, до 6976,9 пункта. Японский Nikkei 225 повысился на 0,72%, до 29751,61 пункта.

Как стало известно ранее, экспорт из Китая в марте подскочил на 30,6% в годовом выражении, а импорт — на 38,1%. Такие данные говорят о том, что восстановление экономики продолжается, а мировой спрос на китайские товары растет.

Эта информация важна в глобальном масштабе, и в особенности для всего АТР. В то же время в самом Китае индексы снизились, поскольку такая статистика усилила ожидания относительно того, что восстанавливающаяся экономика может вызвать ужесточение монетарной политики в стране, а значит, снизить приток свежих денег на финансовые рынки.

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Тем временем японский рынок акций довольно заметно прибавил в том числе и поскольку "индекс Nikkei вырос в результате естественного отскока от вчерашнего падения", полагают аналитики Okasan online Securities, мнение которых приводит агентство Франс Пресс.

Прибавка индекса могла бы быть и больше, но "вскоре после полудня появилась новость о том, что суточное число новых заражений (новым коронавирусом — ред.) в Осаке превысило 1 тысячу", добавили эксперты SMBC Nikko Securities.