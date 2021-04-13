МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном в плюсе после выхода статистики внешней торговли Китая, которая помогла ослабить опасения за перспективы второй по величине мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций растет на внешнем позитиве

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,48%, до 3396,47 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — опустился на 0,06%, до 2187,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,2%, до 28497,25 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 1,07%, поднявшись до 3169,08 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,04%, до 6976,9 пункта. Японский Nikkei 225 повысился на 0,72%, до 29751,61 пункта.

Как стало известно ранее, экспорт из Китая в марте подскочил на 30,6% в годовом выражении, а импорт — на 38,1%. Такие данные говорят о том, что восстановление экономики продолжается, а мировой спрос на китайские товары растет.

Эта информация важна в глобальном масштабе, и в особенности для всего АТР. В то же время в самом Китае индексы снизились, поскольку такая статистика усилила ожидания относительно того, что восстанавливающаяся экономика может вызвать ужесточение монетарной политики в стране, а значит, снизить приток свежих денег на финансовые рынки. Доллар укрепляется на росте доходности гособлигаций США

Тем временем японский рынок акций довольно заметно прибавил в том числе и поскольку "индекс Nikkei вырос в результате естественного отскока от вчерашнего падения", полагают аналитики Okasan online Securities, мнение которых приводит агентство Франс Пресс.

Прибавка индекса могла бы быть и больше, но "вскоре после полудня появилась новость о том, что суточное число новых заражений (новым коронавирусом — ред.) в Осаке превысило 1 тысячу", добавили эксперты SMBC Nikko Securities.