МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут во вторник вслед за биржами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торгов. Промпроизводство в Великобритании в феврале выросло лучше прогноза

По состоянию на 12.10 мск британский индекс FTSE 100 незначительно снижался — на 0,11%, до 6882,2 пункта, французский CAC 40 рос на 0,3% — до 6180,06 пункта, немецкий DAX поднимался на 0,31% — до 15265,85 пункта.

По итогам торгов вторника биржи АТР закрылись преимущественно ростом в пределах 1%. Инвесторы отыгрывали сильные данные по импорту и экспорту Китая.

Европейские трейдеры также обратили внимание на статистику из Великобритании. Объем промышленного производства в стране в феврале вырос на 1% к январю, а в годовом выражении — упал на 3,5%. Оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков. Фондовые биржи АТР в основном растут на статистике из Китая

Несмотря на продолжающуюся неопределенность из-за коронавируса, британская экономика восстанавливается, и "общая картина выглядит обнадеживающе", сказал экономист ING Джеймс Смит (James Smith) газете Wall Street Journal.

В свою очередь статистика из Германии ограничивает рост на рынках Европы. Индекс доверия инвесторов к крупнейшей экономике Европы в апреле упал до 70,7 пункта с 76,6 пункта в марте, тогда как ожидался рост до 79 пунктов.