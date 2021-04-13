МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются во вторник после того, как американские регуляторы официально рекомендовали приостановить вакцинацию от нового коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,34%, до 33517 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,07%, до 13799,88 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,26%, до 4109,38 пункта.

Ранее во вторник управление надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и центр контроля заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности".

"Это означает, что темпы достижения коллективного иммунитета снизятся и потребуется больше времени для восстановления экономики", — сказал газете Wall Street Journal стратег Nordea Asset Management Себастьян Гали (Sebastien Galy).

Кроме того, инвесторы с интересом ждут данных годовой инфляции в стране, которая, по прогнозам аналитиков, ускорилась к апрелю до максимума с января 2020 года в 2,5% с февральских 1,7%. Участники торгов опасаются, что ускорение инфляции в США может вынудить ФРС начать ужесточение монетарной политики раньше запланированного. На мартовском заседании Федрезерв сохранил базовую ставку на предельно низком уровне 0-0,25% годовых и снова сообщил, что прогнозирует ее на таком же уровне в 2021-2023 годах.