МОСКВА, 13 апр – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. С начала недели курс рубля по отношению к доллару нестабильный. Отечественная валюта то укрепляется, то наоборот снижается к доллару США. Такую неустойчивость на валютном рынке опрошенные "Прайм" эксперты объясняют усугублением российско-украинских отношений и ростом доходности гособлигаций США. Однако это еще не повод волноваться за рубль – все может измениться уже в начале мая, не исключен и неожиданный разворот. Рубль растет к доллару и евро в начале дня

ЧТО ТЯНЕТ РУБЛЬ В ОМУТ

Курс рубля к доллару на открытии торгов Московской биржи во вторник с начала торговой сессии колебался в пределах 77,1-77,5 рублей, реагируя ростом или снижением на различные факторы. Курс доллара с расчетами на "завтра" составлял 77,23 рубля.

Ключевым фактором таких колебаний остается геополитика, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "В последнее время рынок почти каждый день получает различные заявления с российской или американской стороны, в том числе и в отношении ситуации на востоке Украины, что в целом в основном играет против рубля, сохраняя напряжение на рынке", — поясняет он.

Возможности для укрепления рубля очень ограничены. Из-за неопределённости на рынке отечественная валюта в апреле потеряла 1,8%, подсчитал аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

"Нефть снизила волатильность, консолидируясь выше отметки 62 доллара за баррель. Отдельные попытки котировок приблизиться к верхней части диапазона 62-64 долларов за баррель не способны существенно повлиять на рубль", — отметил эксперт.

И всё же аппетит к риску, проявляющийся в том числе и в определенной поддержке рубля увеличивается благодаря позитивному внешнему фону, считает он.

"S&P500 в понедельник установил очередной рекордный максимум и превысил 4130 пунктов. Впрочем, это не помогает индексу MSCI Intl Emerging Market Currency вырасти, валюты развивающихся стран под давлением, но без поддержки фондовых индикаторов снижение могло быть глубже", — объясняет Миронюк свою позицию.

Вместе с тем, на российскую валюту оказывают значительное давление угрозы отключения России от SWIFT и негативная риторика в отношении очередных санкций со стороны США, добавляет заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров. Рубль компенсировал падение и перешел к росту

Впрочем, потянут ли негативный новостной фон и напряжённые отношения России с Украиной и США рубль ко дну, станет понятно лишь во второй половине апреля, сходятся во мнениях аналитики.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДО КОНЦА АПРЕЛЯ

Если рассматривать позитивный сценарий, где все текущие конфликты будут урегулированы, рубль развернется и укрепится на уровне 72-74 за доллар. Если же этого не произойдет, существует большая вероятность наблюдать динамику на валютном рынке в паре USD/RUB в районе 77.5 – 79 рублей за доллар до конца апреля, прогнозирует Макаров.

"Укрепление рубля до 75 против доллара в ближайшее время возможно лишь в случае затухания санкционной риторики и снижения геополитической напряженности (например, этому могла бы способствовать встреча президентов РФ и США на полях климатического саммита)", — считает Кравченко.

При условии отсутствия эскалации конфликта на востоке Украины до конца апреля он ожидает движения пары доллар/рубль в диапазоне 76-78 рублей.

Миронюк не исключает, что рубль в течение апреля может попытаться тестировать верхнюю границу долгосрочного диапазона 73-80 рублей за доллар.