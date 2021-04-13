Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

RUB ММК — операционные результаты за 1кв2021

12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY) RUB Московская биржа — День акционера (в форме интернет-конференции, о результатах прошедшего года, о новых продуктах и сервисах, а также о перспективах развития биржи на ближайшие годы)

RUB X5 Retail Group — закрытие реестра для участия в ГОСА (12.05.2021, Амстердам, Нидерланды) 110,47 — див-д 2019 73,645 (9м2019) + 110,49 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.05.2021) — див-д 2020

RUB ФосАгро — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2020) 21 (1кв272 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин2019) — див-д 2019 78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) — див-д 2020

RUB Совкомфлот — СД (рекоменд. по див-дам 2020 и дате закрытия реестра для выплаты)