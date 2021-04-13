МИНСК, 13 апр — ПРАЙМ. Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что идет работа по выходу страны на рынки заимствований, прежде всего России и Азии. Белоруссия планирует купить у Азербайджана миллион тонн нефти

"Мы нацелены прежде всего на возврат на российский рынок (заимствований — ред.), также прорабатываем азиатский. На европейский рынок мы выходили буквально в прошлом году, планов делать это ежегодно нет", — приводит во вторник слова министра агентство Белта.

По его словам, идет работа над тем, чтобы вернуться на рынок заимствований, однако во время пандемии "это сложный процесс, так как всем в этих условиях нужны дополнительные ресурсы".

"Учитывая, что значительная часть наших обязательств — в российских рублях, нам интересен именно российский рынок, где мы можем занимать средства и направлять их на обслуживание и погашение наших обязательств перед РФ. Коллеги готовы с нами работать", — добавил Селиверстов. Стали известны сроки отмены роуминга с Белоруссией

Глава минфина также рассказал, что почти 900 миллионов долларов было направлено на погашение и обслуживание внешнего госдолга в первом квартале этого года. "Что касается такой значимой статьи расходов, как валютные платежи по госдолгу, мы отдали 881,8 миллиона долларов на исполнение наших обязательств, погашение и обслуживание внешнего государственного долга. Работаем по ранее достигнутым договоренностям с Россией по кредиту ЕФСР и госкредиту РФ", — сказал он.

Ранее Селиверстов заявлял, что республика пока не планирует выпуск евробондов, но рассматривает размещение гособлигаций на Московской бирже в 2021 году.

Белоруссия летом 2020 года разместила два транша еврооблигаций совокупным объемом 1,25 миллиарда долларов, в частности, евробонды с погашением в феврале 2026 года на 500 миллионов долларов с доходностью 6,125% годовых и бонды с погашением в феврале 2031 года на 750 миллионов долларов под 6,375% годовых.

Также в прошлом году Белоруссия разместила свои гособлигации объемом 10 миллиардов российских рублей на финансовом рынке РФ. Эмиссия прошла в рамках зарегистрированного в июле 2019 года проспекта ценных бумаг Белоруссии серий 03-07 на общую сумму 30 миллиардов российских рублей. До этого министерство финансов Белоруссии подписало соглашение с рядом российских банков и ЕАБР с целью размещения в 2018-2020 годах долгосрочных гособлигаций на Московской бирже в национальной валюте РФ.