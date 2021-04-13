МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы США во вторник не показывают единой динамики на фоне усиления опасений, связанных с пандемией, после новостей о вакцине Johnson & Johnson, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.06 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,32% — до 33636,96 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,63% — до 13936,7 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,08% — до 4132,4 пункта. Символический рост позволил индексу побить очередной исторический рекорд, который теперь составляет 4134,4 пункта. При этом несколькими минутами ранее S&P 500 снижался.

Ранее во вторник управление надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и центр контроля заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности". Johnson & Johnson отложила применение вакцины в Европе

На таком фоне трейдеры предпочитают не рисковать. Акции Johnson & Johnson теряют 1,9% стоимости.

Статистика по инфляции в США не оказывает заметной поддержки биржам. В марте годовая инфляция в стране ускорилась до 2,6% с 1,7% в феврале. Показатель стал рекордным почти за 2,5 года и превысил прогноз в 2,5%. При этом ускорение инфляции было в целом ожидаемым и, как считается, будет временным. Об этом, в частности, ранее говорил глава ФРС США Джером Пауэлл.