МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером на фоне снижения доходности гособлигаций США и курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.57 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,63%, или на 10,8 доллара, до 1743 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,14%, до 25,392 доллара за унцию.

Поддержку стоимости золота, которая снижалась три торговых сессии подряд, оказало снижение доходности гособлигаций США и курса американской валюты.

При этом аналитики полагают, что рост стоимости золота может быть ограничен данными по инфляции в США, которые могут спровоцировать рост курса доллара и доходности казначейских облигаций.

"Обескураживающий рост инфляции… не пойдет на пользу золоту, а скорее наоборот. Если более высокий рост потребительских цен повысит доходность (гособлигаций — ред.) и доллар, то золото может ослабнуть", — полагает главный аналитик по драгоценным металлам HSBC Джеймс Стил (James Steele), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Ранее во вторник министерство труда США сообщило, что инфляция цены в США в марте ускорилась на 2,6% в годовом выражении и на 0,6% — в месячном. Годовой показатель поднялся до рекорда с августа 2018 года, а месячный показатель стал и вовсе максимальным с августа 2012 года.