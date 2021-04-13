МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Рубль резко усиливает вечером рост на новостях о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и об их возможной встрече, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.37 мск падал на 1,01 рубля до 76,37 рубля, курс евро – на 1,07 рубля до уровня 91,10 рубля, следует из данных Московской биржи. На сообщениях Белого дома доллар и евро Путин поговорил по телефону с Байденом, возможна их личная встреча

Байден и Путин подтвердили намерение вести переговоры по стратегической стабильности, сообщил Белый дом по итогам разговора двух лидеров.