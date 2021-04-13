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https://1prime.ru/Financial_market/20210413/833456918.html
Рубль растет на новостях о возможной встрече Путина и Байдена
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Рубль резко усиливает вечером рост на новостях о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и об их возможной встрече, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 13.04.2021
владимир путин, рубль, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Рубль резко усиливает вечером рост на новостях о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и об их возможной встрече, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.37 мск падал на 1,01 рубля до 76,37 рубля, курс евро – на 1,07 рубля до уровня 91,10 рубля, следует из данных Московской биржи. На сообщениях Белого дома доллар и евро дополнительно быстро потеряли более 70 копеек каждый.
Байден и Путин подтвердили намерение вести переговоры по стратегической стабильности, сообщил Белый дом по итогам разговора двух лидеров.