МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги вторника на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом котировок, подешевели лишь расписки TCS Group, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 2,61%, до 7,09 доллара, "Новатэка" — на 2,08%, до 189,1 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,53%, до 78,5 доллара, "Газпрома" — на 2,14%, до 5,82 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,22%, до 23,05 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 0,92%, до 32,9 доллара, "Северстали" — на 2,61%, до 21,22 доллара, расписки НЛМК подорожали на 1,4%, до 33,28 доллара.

Расписки ВТБ выросли в цене на 4,21%, до 1,14 доллара, Сбербанка — подорожали на 2,55%, до 14,87 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 1,77%, до 57,78 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" поднялась на 2,03%, до 9,55 доллара, "Магнита" — на 0,07%, до 14,06 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 1,45%, до 3,14 доллара.