МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы по итогам торгов вторника поднялись на фоне положительной динамики мировых бирж, трейдеры ожидают начала сезона отчетностей, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,02%, до 6890,49 пункта, французский CAC 40 — на 0,36%, до 6184,1 пункта, DAX — на 13%, до 15234,36 пункта.

В целом мировые фондовые рынки во вторник были склонны к росту. Так, биржи АТР, кроме Китая, выросли, основные фондовые индексы США также в основном увеличиваются. Опасения трейдеров за экономику постепенно ослабевают, склонность инвесторов к риску подкрепляется и сильной макростатистикой.

На текущей неделе ожидается старт сезона финотчетностей, первыми о результатах минувшего квартала традиционно отчитаются крупные американские банки. После закрытия торгов в Европе свою отчетность опубликовал французский производитель предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton).

Выручка компании в первом квартале увеличилась на 32% в годовом выражении, до 13,959 миллиарда евро.

Инвесторы обратили внимание и на разнонаправленную статистику. В Великобритании объем промышленного производства в феврале вырос на 1% к январю, а в годовом выражении — упал на 3,5%. Оба показателя оказались при этом лучше прогнозов аналитиков.

Центр исследований экономики Европы (ZEW) сообщил в ходе торгов, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле упал до 70,7 пункта с 76,6 пункта в марте, тогда как аналитики ожидали роста до 79 пунктов. Это первое падение индекса с осени.