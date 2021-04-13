ВАШИНГТОН, 13 апр — ПРАЙМ. Биржевые индексы США в основном выросли по итогам вторника, невзирая на новости о приостановке использования вакцины Johnson & Johnson от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,33% до 4141,66 пункта, технологичный NASDAQ подскочил на 1,05% до 13996,10 пункта, и лишь промышленный DJIA немного снизился (на 0,20% до 33678,59 пункта).

Ранее регуляторы США заявили о приостановке использования вакцины Johnson & Johnson "на несколько дней" из-за 6 случаев образования тромбов у почти 7 миллионов человек, которые получили эту вакцину в США. Предстоит выяснить, связаны ли тромбы с вакциной.

Акции Johnson & Johnson снизились во вторник умеренно — на 1,34%, до 159,48 доллара за штуку.