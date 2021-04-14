МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Покупка иностранной валюты, вложения в облигации федерального займа и акции – наиболее доступные способы сохранить сбережения от девальвации рубля и инфляции, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Банк России дал совет, как не дать себя обмануть при открытии вклада

Сейчас на рубль влияет сразу несколько негативных факторов, включая геополитические. Однако санкционные риски немного ослабли после новостей о телефонном разговоре президентов США и России и об их возможной встрече. На этом фоне рубль вечером во вторник резко усилил рост против доллара и евро.

Вместе с тем, в последние недели национальная валюта демонстрировала снижение: курс доллара поднимался выше 78 рублей, евро – выше 92,5 рубля. С середины марта американская валюта максимально подскакивала более чем на 7%, европейская – более чем на 8%.

Эксперты назвали подходящие инструменты для купирования рисков ослабления рубля.

Самый популярный способ – покупка долларов или евро, констатирует Глеб Сорокин из МТС Банка. "Если существует цель защитить свои рублевые сбережения от обесценивания, стоит задуматься о покупке твердых валют", — считает он.

"В первую очередь, стоит всегда помнить правило: не хранить все сбережения в одной валюте. В периоды затишья, или оптимизма, стоит увеличивать валютную долю в накоплениях вплоть до 70-80% от общей суммы", — конкретизирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

С учетом отрицательных процентных ставок в евро и опережающего прогнозы восстановления американской экономики после пандемии доллар США сейчас выглядит более привлекательным, полагает Сорокин. По его мнению, серьезного ослабления рубля по отношению к доллару не предвидится. Однако за последнее десятилетие российская валюта подешевела к американской почти в три раза, отмечает аналитик. Таким образом, долгосрочные инвестиции в доллар всегда оправдывали себя, подчеркивает Сорокин.

ВАЛЮТНЫЕ ВКЛАДЫ

В данной стратегии есть лишь одна уязвимость, которая заключается в низкой, нулевой, или даже отрицательной доходности твердых валют, указывает Кочетков. В России отрицательные ставки по депозитам законодательно запрещены, но банки могут обеспечивать свой доход за счет комиссий по операциям, отмечает он. Пенсионные вклады граждан России оказались под угрозой

Помимо ослабления рубля против мировых валют, существует еще один фактор обесценения рублевых сбережений – инфляция, напоминает Сорокин. Ее ускорение всегда сопровождается ростом процентных ставок, объясняет он. При разгоне инфляции и росте ставок аналитик предлагает не размещать свободные средства на длительные сроки.

При необходимости держать сбережения в рублях и желании "подстраховать" их от инфляции целесообразно размещать деньги в короткие банковские депозиты и в короткие ценные бумаги с фиксированной доходностью, желательно в облигации высоконадежных эмитентов со сроком погашения 1-2 года, советует Сорокин. Краткосрочные вложения в отличие от долгосрочных позволяют вкладчику улучшать ставки размещения своих средств по мере роста рыночных ставок, заключает аналитик.

ОБЛИГАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА И АКЦИИ

Другим рублевым инструментом является покупка облигаций федерального займа, индексируемых на инфляцию (ОФЗ-Ин), объясняет Кочетков. "Такие ОФЗ растут в цене вместе с официальной инфляцией, а также приносят небольшой процентный доход сверху", — уточняет он. Ослабление национальной валюты, как правило, сопровождается всплеском инфляции, от которой ОФЗ-Ин призваны защитить, продолжает аналитик. Россияне в марте сняли с валютных вкладов $865 миллионов

Также спросом пользуются облигации федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК), их доходность изменяется в зависимости от текущих ставок, продолжает аналитик. Доходность ОФЗ недавнего выпуска будет выше, чем аналогичная ставка по депозитам, говорит Кочетков.

Если есть опасение, что покупательная способность сбережений упадет, следует заняться инвестициями и составить максимально диверсифицированный портфель, советует Юлия Афанасьева из "Финам". Для тех, кто профессионально инвестирует в финансовые инструменты, подходят фьючерсы и/или опционы. По мнению эксперта, при сроке погашения долгов и обязательств от трех месяцев можно использовать данные инструменты.

"Другой популярный способ – это инвестирование в акции компаний с сильными экспортными позициями. Такие акции, как правило, проходят валютную переоценку с течением времени", — полагает Кочетков. Данный способ сбережения средств позволяет даже отложить свою реакцию на ослабление национальной валюты, отмечает он.

Кроме того, вложение средств в акции может принести доход как от роста их курсовой стоимости, так и от выплачиваемых на них дивидендов, отмечает Сорокин. "Бизнес остается бизнесом, а ослабление национальной валюты может даже быть позитивом для компании, ориентированной на экспорт", — подчеркивает аналитик.

При ожидании роста доллара к рублю нужно осторожнее относиться к индексному инвестированию, напоминает Афанасьева. "Лучше делать ставки на отдельные, не чувствительные к изменению курса бумаги", — рекомендует она. Также рост доллара часто больно бьет по рублевым облигациям, следует проявлять осторожность с большим сроком погашения, предостерегает аналитик.

"Если вы не профессиональный игрок на рынке облигаций, покупайте дальние облигации только в том случае, если готовы в них сидеть до погашения. Если у вас "длинные" деньги, то в портфель можно добавить и иностранные ценные бумаги – около 1500 бумаг американских и европейских компаний доступны любому желающему", — отмечает Афанасьева.

Аналитик советует покупать узнаваемые акции, которые входят в топы популярных биржевых индексов.

При возможности Владимир Евстифеев из Банка "Зенит" также предлагает вкладываться в более рискованные финансовые активы и обратить внимание на акции сырьевых компаний, специализирующихся на нефти, драгоценных металлах, поскольку они могут продемонстрировать рост по мере восстановления мировой экономики.

Сводный индекс цен на сырьевые товары CRB (Commodity Research Bureau) вырос на 14% с начала года, а индекс акций компаний, связанных с производством стали на New York Stock Exchange, — на 26%, приводит данные Сорокин. При беспрецедентных денежных вливаниях в экономики развитых стран серьезный потенциал роста цен на сырье сохраняется, утверждает аналитик.

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Менее консервативным инвесторам Евстифеев советует обратить внимание на еврооблигации наиболее стабильных развивающихся рынков, особенно с сырьевым характером экономики. "В указанные облигации выгодно инвестировать уже сейчас, однако по мере понимания рисков роста базовых доходностей позиции в них было бы разумным сокращать в пользу сырьевых активов", — рекомендует Евстифеев. Риелтор рассказал, когда покупка квартир под сдачу станет выгодной

И, наконец, если существуют глобальные опасения по поводу мировой инфляции и девальвации бумажных денег, то всегда стоит помнить о золоте, отмечает Кочетков. "Покупка инвестиционных монет оправдана лишь для самых тревожных, или тех, у кого планы на десятилетия", — полагает он. Более ликвидным инструментом аналитик видит открытие обезличенного металлического счета или покупку акций золотодобывающих компаний.

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