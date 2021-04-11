МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. В ближайшее время в США могут обвалиться финансовые рынки. Такой прогноз сделал известный российский экономист Михаил Хазин в своем комментарии для радиостанции "Говорит Москва". Экономист объяснил, почему валюту обязательно нужно будет продать

Он считает, что когда это произойдёт, самый большой удар будет нанесён по фондовому рынку и банковской системе. Причем больше всех шансов потерять деньги будет у тех, кто не успеет вовремя выйти из раздутых за долгие годы активов и тех, кто хранит свои сбережения в мелких и ненадёжных банках. Последние, по мнению Хазина, будут лопаться один за одним в момент обвала всей системы.

"Повезёт только тем, у кого сумма вклада не превышает размер денежных средств, которые обязуется вернуть государство в случае банкротства финансового учреждения по программе банковского страхования. Остальным же придётся побегать по инстанциям и, вероятно, очень долго ждать возвращения им положенных денег уже по суду", — подчеркнул экономист.

В том, что подобный обвал может произойти, особых сомнений у Хазина нет. По его словам, "признаки скорого обрушения финансовых рынков видны уже сейчас. Ярче всего на это указывает стремительный рост капитализации крупнейших технологических компаний, который фактически не соответствует ни их обороту, ни росту прибыли их акций".