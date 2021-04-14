МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Стоимость алюминия подскочила до самого высокого уровня почти за три года на фоне данных по торговле Китая, которые ослабили опасения за перспективы спроса, свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 8.55 мск стоимость июньских фьючерсов на алюминий на Чикагской товарной бирже снижается на 0,25%, до 2298,75 доллара за тонну, при этом ранее в ходе торгов она росла до 2313,75 — максимума с 11 июня 2018 года. Стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) выросла по итогам вторника на 1,37%, до 2293 долларов, подскакивая до этого до 2304 доллара, что является максимальным значением с июня 2018 года. Стоимость меди выросла на 0,43%, до 8899,5 доллара, цинка — на 1%, до 2785,5 доллара за тонну. Рубль незначительно меняется на открытии после ощутимого роста

Как стало известно ранее на текущей неделе, экспорт из Китая в марте подскочил на 30,6% в годовом выражении, а импорт — на 38,1%. Цифры свидетельствуют о росте спроса в Китае, крупнейшем потребителе промышленных металлов.

"Данные указывают на то, что Китай по-прежнему имеет значительный интерес к сырьевым товарам", — сказал агентству Блумберг аналитик Commerzbank Даниэль Бриземанн (Daniel Briesemann).