МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Биткоин может продолжить курс на повышение в среду и достигнуть стоимости в 66 тысяч долларов, такое мнение высказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.

Накануне биткоин обновил исторический рекорд стоимости, превысив отметку в 63 тысячи долларов. Предыдущий максимум на уровне 61844 долларов был достигнут 13 марта, после чего произошла серьезная коррекция — почти на 23% (цена биткоина 25 марта падала до 50 427 долларов).

"Относительная стабильность психологического фона крипторынка, несмотря на резкий взлет стоимости биткоина, объяснима закономерным развитием событий, где "быки" стали одерживать неоспоримое преимущество. Такой темп развития вполне может привести биржевой курс главной криптовалюты к вечеру 14 апреля к отметке в $66000 за монету", — считает Панушкин. Эксперт рассказал, когда в 2021 году доллар упадет до 70 рублей

Ранее он также озвучивал прогноз, согласно которому стоимость биткоина будет расти в течение года и к его концу может достигнуть 100 тысяч долларов. А резидент экспертного клуба Центра стратегических разработок (ЦСР) Акмаль Назиров высказал агентству мнение, что потенциал роста котировок биткоина уже к концу этой недели составляет 65-70 тысяч долларов.

Утром в среду на криптобирже Binance биткоин торгуется на уровне почти 64,8 тысячи долларов.