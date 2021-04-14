События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 апреля
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 14 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (апрель)
|2,6%
|6,2% (факт)
|9:15
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|0%
|1,3%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (март)
|-0,1%
|1,2%
|10:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|11:30
|GBP
|Великобритания — Производительность труда (4кв2020)
|4%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|0,8%
|-1,1%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (март)
|1,6%
|1%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (март)
|1,3%
|1%
|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|17:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-3,522 млн барр
|-2,154 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,735 млн барр
|19:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|20:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|21:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|21:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|22:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
|23:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ММК — операционные результаты за 1кв2021
|12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY)
|RUB
|Московская биржа — День акционера (в форме интернет-конференции, о результатах прошедшего года, о новых продуктах и сервисах, а также о перспективах развития биржи на ближайшие годы)
|RUB
|X5 Retail Group — закрытие реестра для участия в ГОСА (12.05.2021, Амстердам, Нидерланды)
|110,47 — див-д 2019
|73,645 (9м2019) + 110,49 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.05.2021) — див-д 2020
|RUB
|ФосАгро — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2020)
|21 (1кв272 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин2019) — див-д 2019
|78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) — див-д 2020
|RUB
|Совкомфлот — СД (рекоменд. по див-дам 2020 и дате закрытия реестра для выплаты)
|RUB
|РусГидро — СД (проект консолидированной инвестпрограммы Группы на 2022-2026 и ее корректировка на 2021, проект инвестпрограммы ПАО на 2022-2031 и ее корректировка на 2021)
https://1prime.ru/Financial_market/20210414/833459839.html