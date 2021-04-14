МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 14 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (апрель) 2,6% 6,2% (факт)
9:15 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды    
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 0% 1,3%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (март) -0,1% 1,2%
10:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
11:30 GBP Великобритания — Производительность труда (4кв2020) 4%  
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) 0,8% -1,1%
14:45 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (март) 1,6% 1%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (март) 1,3% 1%
17:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
17:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -3,522 млн барр -2,154 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,735 млн барр  
19:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
20:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
21:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС    
21:30 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
22:45 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды    
23:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ММК — операционные результаты за 1кв2021    
12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY) RUB Московская биржа — День акционера (в форме интернет-конференции, о результатах прошедшего года, о новых продуктах и сервисах, а также о перспективах развития биржи на ближайшие годы)    
  RUB X5 Retail Group — закрытие реестра для участия в ГОСА (12.05.2021, Амстердам, Нидерланды) 110,47 — див-д 2019 73,645 (9м2019) + 110,49 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.05.2021) — див-д 2020
  RUB ФосАгро — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2020) 21 (1кв272 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин2019) — див-д 2019 78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) — див-д 2020
  RUB Совкомфлот — СД (рекоменд. по див-дам 2020 и дате закрытия реестра для выплаты)    
  RUB РусГидро — СД (проект консолидированной инвестпрограммы Группы на 2022-2026 и ее корректировка на 2021, проект инвестпрограммы ПАО на 2022-2031 и ее корректировка на 2021)    