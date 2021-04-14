МОСКВА, 14 апреля — ПРАЙМ. Рубль утром продолжает укрепляться к доллару и евро на улучшении геополитического фона, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 09.45 мск среды снижался на 24 копейки — до 75,7 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 90,58 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,44% — до 64,59 доллара за баррель. Цена на золото снижается в рамках коррекции

В среду рост рубля продолжается, констатирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Во вторник российская валюта стала снимать геополитическую премию за риск, рубль укрепился к доллару более чем на 1,5%, напоминает аналитик. Сейчас доллар уходит под отметку 76 рублей, и если ему удастся закрепиться ниже, то можно будет говорить о возврате в коридор 73-76 рублей. В то же время у рубля есть весомые внутренние поводы для снижения, отмечает он.

Рубль продолжит укрепляться к доллару, прогнозирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". На утренних торгах доллар уже стремится к отметке 75,5 рубля, евро — 90,5 рубля, указывает он.

Теперь техническая поддержка у доллара находится на уровне 75,2 рубля, сопротивление — 77 рублей, считает Андрей Верников из "Универ Капитал". Он обращает внимание на то, что есть еще одна поддержка на уровне 73,7 рубля, но полагает, что рынок пока не созрел для сильного укрепления рубля.