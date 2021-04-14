МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций подскочил более чем на 1% по основным индексам в начале дня на фоне некоторого ослабления геополитической напряженности и повышения цен на нефть, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск среды рос на 1,09% — до 3564,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,81% — до 1484,92 пункта. События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 апреля

Июньский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,34% — до 64,52 доллара за баррель.

Во вторник состоялся второй телефонный разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Байден пригласил Путина на саммит "в ближайшие месяцы" для обсуждения всего спектра вопросов между странами. Беседа прошла по инициативе Вашингтона.