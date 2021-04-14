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2021-04-14T10:15:56+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210414/833459992.html
Российский рынок акций подскочил более чем на 1% по основным индексам
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Российский рынок акций подскочил более чем на 1% по основным индексам в начале дня на фоне некоторого ослабления геополитической напряженности и повышения цен на нефть,... ПРАЙМ, 14.04.2021
индексы рф, торги, российский рынок акций, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций подскочил более чем на 1% по основным индексам в начале дня на фоне некоторого ослабления геополитической напряженности и повышения цен на нефть, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск среды рос на 1,09% — до 3564,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,81% — до 1484,92 пункта.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,34% — до 64,52 доллара за баррель.
Во вторник состоялся второй телефонный разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Байден пригласил Путина на саммит "в ближайшие месяцы" для обсуждения всего спектра вопросов между странами. Беседа прошла по инициативе Вашингтона.