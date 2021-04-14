МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду уверенно поднимаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.22 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,69%, до 7,21 доллара, "Новатэка" — на 2,72%, до 194,25 долларов, "Лукойла" — на 2,08%, до 80,13 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 4,38%, до 6,08 доллара, "Газпром нефти" — на 2,6%, до 23,65 доллара. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 8 326

Цена бумаг "Норникеля" поднималась на 1,09%, до 33,26 доллара, "Северстали" — на 0,84%, до 21,4 доллара, НЛМК — на 0,85%, до 33,56 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 2,55%, до 1,17 доллара, Сбербанка — на 2,66%, до 15,27 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 1,14%, до 58,44 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 3,04%, до 9,84 доллара, "Магнита" — дорожали на 1,56%, до 14,28 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 2,15%, до 3,21 доллара.