МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды снизился на 1,5709 рубля, составив 75,6826 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Минск

Национальный банк Белоруссии повышает ставку рефинансирования

Во вторник средневзвешенный курс доллара составлял 77,2535 рубля за доллар.