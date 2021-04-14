МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в среду, повторяя динамику бирж Азии и отыгрывая корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.10 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,17%, до 6902,38 пункта, французский CAC 40 прибавлял 0,47% — до 6213 пунктов, немецкий DAX — 0,14% — до 15254,9 пункта.

Европейские инвесторы обратили внимание на то, что индексы Азии в основном выросли в пределах 1,4% по итогам вторника. Бумаги российских компаний дорожают на 1-4% на торгах в Лондоне

Кроме того, французский производитель предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) отчитался о финансовых результатах за первый квартал текущего года. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 32% в годовом выражении, до 13,959 миллиарда евро. Акции компании росли почти на 3%, в ходе торгов стоимость бумаг LVMH обновила максимум.

В то же время британская сеть супермаркетов Tesco сообщила о падении прибыли в 2020-2021 финансовом году на 19,7%, до 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. Выручка компании за отчетный период при этом незначительно снизилась, на 0,4%, до 57,9 миллиарда фунтов. Бумаги Tesco дешевели на 2%.

Инвесторы также обратили внимание на статистику по еврозоне. Объем промышленного производства в странах этого валютного блока в феврале снизился на 1% в месячном выражении, что оказалось чуть лучше прогнозов. В годовом показатель снизился больше ожиданий – на 1,6%.