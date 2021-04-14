МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США незначительно растут в среду в ожидании старта сезона корпоративной отчетности и выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.27 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,03%, до 33569 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,15%, до 13996,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 4136,38 пункта.

Инвесторы в среду с интересом ждут начала сезона корпоративной отчетности в США. Перед открытием торгов свои финансовые показатели за первый квартал опубликуют банки JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs и Wells Fargo, а в четверг и пятницу — Citigroup, Bank of America и, Morgan Stanley.

Инвесторы, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, говорят, что они с оптимизмом оценивают перспективы прибыли американских компаний и их прогнозов на оставшуюся часть года. Масштабные меры государственной поддержки и неоднократные обещания ФРС США продолжать мягкую монетарную политику в значительной степени помогли ослабить опасения по поводу перспектив экономики.

Кроме того, внимание рынков обращено на ожидаемое в среду выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Трейдеры надеются получить сигналы от главы регулятора относительно перспектив монетарной политики в стране в свете ускорения инфляции. Во вторник минтруда США сообщило, что инфляция в стране в марте ускорилась до 2,6% в годовом выражении и до 0,6% — в месячном. Годовой показатель стал рекордным с августа 2018 года, а месячный — максимальным с августа 2012 года.