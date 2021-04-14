МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" обновили дневной максимум цены, поднявшись на 2,3%, после появления дивидендных новостей от компании, следует из данных торгов.

К 15.24 мск акции "Газпрома" дорожают на 2,06%, а несколькими минутами ранее они поднимались в цене на 2,3%, до 233,22 рубля. До сообщения бумаги компании дорожали примерно на 1,2%. При этом индекс Мосбиржи растет сейчас почти на 1%. Госдума предложила ужесточить вывоз капитала из страны

Ранее в среду "Газпром" сообщил, что его правление предлагает совету директоров компании рассмотреть рекомендацию о дивидендах, а именно, правление предлагает направить на дивиденды за прошлый год 297,1 миллиарда рублей (12,55 рубля на акцию), или 50% скорректированной чистой прибыли группы.