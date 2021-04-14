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2021-04-14T15:56:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210414/833463439.html
Акции "Газпрома" дорожают более чем на 2% на дивидендных новостях
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Акции "Газпрома" обновили дневной максимум цены, поднявшись на 2,3%, после появления дивидендных новостей от компании, следует из данных торгов. К 15.24 мск акции "Газпрома"... ПРАЙМ, 14.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" обновили дневной максимум цены, поднявшись на 2,3%, после появления дивидендных новостей от компании, следует из данных торгов.
К 15.24 мск акции "Газпрома" дорожают на 2,06%, а несколькими минутами ранее они поднимались в цене на 2,3%, до 233,22 рубля. До сообщения бумаги компании дорожали примерно на 1,2%. При этом индекс Мосбиржи растет сейчас почти на 1%.
Ранее в среду "Газпром" сообщил, что его правление предлагает совету директоров компании рассмотреть рекомендацию о дивидендах, а именно, правление предлагает направить на дивиденды за прошлый год 297,1 миллиарда рублей (12,55 рубля на акцию), или 50% скорректированной чистой прибыли группы.