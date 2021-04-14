МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций растет в среду по основным индексам на ослаблении внешнеполитических рисков и корпоративных новостях, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.23 мск поднимался на 0,71%, до 3551,22 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,39%, до 1478,74 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 28 копеек, до 75,66 рубля, курс евро – на 24 копейки, до 90,52 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent рос на 2,12% — до 65,02 доллара за баррель.

"Российский фондовый рынок торгуется в значительном плюсе…. Поддержку акциям продолжает оказывать разговор (президентов РФ и США Владимира — ред.) Путина и (Джо — ред.) Байдена, о котором было объявлено вчера прямо перед закрытием основной торговой сессии", — отмечает Сергей Кауфман из ГК "Финам".

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в плюсе, получая поддержку от внешнего фона и ряда корпоративных историй, также указывает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Холода сорвали начало восполнения запасов в хранилищах газа Европы

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Газпрома" обновили дневной максимум цены, поднявшись на 3,56% — до 236,1 рубля, после появления дивидендных новостей от компании. К текущему моменту акции концерна растут на 2,72%.

Ранее в среду "Газпром" сообщил, что его правление предлагает совету директоров рассмотреть рекомендацию о дивидендах, а именно, оно предлагает направить на дивиденды за прошлый год 297,1 миллиарда рублей (12,55 рубля на акцию), или 50% скорректированной чистой прибыли группы.

Также в лидерах роста – бумаги "Мечела" (обыкновенные акции поднимаются на 4,79%, префы — на 3,56%), акции "Русала" (4,73%), банка "Санкт-Петербург" (3,29%), "Распадской" (3,01%), "Эн+ Групп" (2,75%), а также акции ВТБ (2,68%), АФК "Система" (2,3%) и акции ТГК-1 (1,97%).

В лидерах снижения – расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", (-2,75%), акции ПИКа (-2,58%), расписки HeadHunter Group (-1,8%), акции "Северстали" (-1,65%), Polymetal (-1,59%), НЛМК (-1,48%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,33%) и акции "Норникеля" (-1,2%).

Акции "Фосагро" снижаются после двух дней небольшого роста и теряют 0,73%, не реагируя на сообщение компании о том, что ее совет директоров рекомендовал акционерам принять решение о выплате финальных дивидендов за 2020 год в размере 8,16 миллиарда рублей из расчета 63 рубля на обыкновенную акцию. Банк России хочет изменить критерии статуса опытного инвестора

ПРОГНОЗЫ

"Одним из главных событий дня будет выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла в рамках экономического клуба Вашингтона. Главным вопросом будет восстановление экономики после пандемии. Российский рынок готов продолжить рост на фоне восстановления цен на нефть и улучшения геополитических перспектив", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Импульс к повышению на отечественном рынке все еще весьма хрупок, считает Кожухова из "Велес Капитала".