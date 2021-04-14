Российский рынок акций растет на ослаблении внешнеполитических рисков
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций растет в среду по основным индексам на ослаблении внешнеполитических рисков и корпоративных новостях, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
Рублевый индекс Мосбиржи к 16.23 мск поднимался на 0,71%, до 3551,22 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,39%, до 1478,74 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 28 копеек, до 75,66 рубля, курс евро – на 24 копейки, до 90,52 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent рос на 2,12% — до 65,02 доллара за баррель.
"Российский фондовый рынок торгуется в значительном плюсе…. Поддержку акциям продолжает оказывать разговор (президентов РФ и США Владимира — ред.) Путина и (Джо — ред.) Байдена, о котором было объявлено вчера прямо перед закрытием основной торговой сессии", — отмечает Сергей Кауфман из ГК "Финам".
К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в плюсе, получая поддержку от внешнего фона и ряда корпоративных историй, также указывает Елена Кожухова из "Велес Капитала".
ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ
Акции "Газпрома" обновили дневной максимум цены, поднявшись на 3,56% — до 236,1 рубля, после появления дивидендных новостей от компании. К текущему моменту акции концерна растут на 2,72%.
Ранее в среду "Газпром" сообщил, что его правление предлагает совету директоров рассмотреть рекомендацию о дивидендах, а именно, оно предлагает направить на дивиденды за прошлый год 297,1 миллиарда рублей (12,55 рубля на акцию), или 50% скорректированной чистой прибыли группы.
Также в лидерах роста – бумаги "Мечела" (обыкновенные акции поднимаются на 4,79%, префы — на 3,56%), акции "Русала" (4,73%), банка "Санкт-Петербург" (3,29%), "Распадской" (3,01%), "Эн+ Групп" (2,75%), а также акции ВТБ (2,68%), АФК "Система" (2,3%) и акции ТГК-1 (1,97%).
В лидерах снижения – расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", (-2,75%), акции ПИКа (-2,58%), расписки HeadHunter Group (-1,8%), акции "Северстали" (-1,65%), Polymetal (-1,59%), НЛМК (-1,48%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,33%) и акции "Норникеля" (-1,2%).
Акции "Фосагро" снижаются после двух дней небольшого роста и теряют 0,73%, не реагируя на сообщение компании о том, что ее совет директоров рекомендовал акционерам принять решение о выплате финальных дивидендов за 2020 год в размере 8,16 миллиарда рублей из расчета 63 рубля на обыкновенную акцию.
ПРОГНОЗЫ
"Одним из главных событий дня будет выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла в рамках экономического клуба Вашингтона. Главным вопросом будет восстановление экономики после пандемии. Российский рынок готов продолжить рост на фоне восстановления цен на нефть и улучшения геополитических перспектив", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".
Импульс к повышению на отечественном рынке все еще весьма хрупок, считает Кожухова из "Велес Капитала".
https://1prime.ru/Financial_market/20210414/833464024.html