МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к евро опускается за счёт склонности трейдеров к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.26 мск курс евро рос до 1,1954 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1946 доллара за евро; курс доллара к иене увеличивался до 109,07 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,05 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,08%, до 91,77 пункта.

Фондовые рынки в основном поднимаются на оптимизме в отношении восстановления экономики. Влияет на доллар и снижение доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) в понедельник сократилась до 1,62% с 1,67%. Стало известно, каким iPhone будет в 2023 году

"Доллар должен продолжить ослабление, поскольку на рынок бондов США возвращается спокойствие и улучшение прогноза мировой экономики снижает спрос на более надежные активы", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Societe Generale.

Инвесторы также ожидают вечером в среду публикации "Бежевой книги" (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.