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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210414/833464744.html
Доллар слабеет к евро на рисковых рыночных настроениях
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Курс доллара к евро опускается за счёт склонности трейдеров к риску, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.26 мск курс евро рос до 1,1954 доллара с уровня предыдущего... ПРАЙМ, 14.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к евро опускается за счёт склонности трейдеров к риску, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.26 мск курс евро рос до 1,1954 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1946 доллара за евро; курс доллара к иене увеличивался до 109,07 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,05 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,08%, до 91,77 пункта.
Фондовые рынки в основном поднимаются на оптимизме в отношении восстановления экономики. Влияет на доллар и снижение доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) в понедельник сократилась до 1,62% с 1,67%.
"Доллар должен продолжить ослабление, поскольку на рынок бондов США возвращается спокойствие и улучшение прогноза мировой экономики снижает спрос на более надежные активы", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Societe Generale.
Инвесторы также ожидают вечером в среду публикации "Бежевой книги" (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.