МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в среду вечером, в то время как инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.06 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,7%, или на 12,15 доллара, до 1735,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,03%, до 25,418 доллара за унцию.

Трейдеры ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится позднее в среду. Трейдеры надеются получить сигналы от главы регулятора относительно перспектив монетарной политики в стране в свете ускорения инфляции.

Несмотря на текущее снижение стоимости золота, эксперты полагают, что общий тренд остается восходящим. Аналитик Ava Trade Наим Аслам (Naeem Aslam), мнение которого приводит агентство Market Watch, полагает, что стоимость золота все еще сохраняет восходящую динамику, поскольку опасения вокруг того, что ФРС изменит монетарную политику, преувеличены.

"ФРС заверила инвесторов и трейдеров, что не будет менять курс своей монетарной политики, и дальнейшие разъяснения по этому поводу появятся, когда сегодня выступит Джером Пауэлл", — отметил аналитик.

Кроме того, давление на стоимость золота оказывает рост доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,639% с уровня предыдущего закрытия в 1,623%.