МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду показали преимущественно рост, на рынках сохраняется склонность трейдеров к риску, инвесторы также оценивают корпоративную отчетность и внутреннюю статистику, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,71%, до 6939,58 пункта, французский CAC 40 — на 0,4%, до 6208,58 пункта, немецкий DAX снизился на 0,17%, до 15209,15 пункта.

Мировые фондовые рынки продолжают рост на фоне ожиданий по восстановлению мировой экономики. При этом американский промышленный индекс Dow Jones (DJIA) и индекс широкого рынка S&P 500 вновь обновили исторические рекорды.

Акции французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) выросли в цене на 2,9% после публикации отчетности. Выручка компании за первый квартал текущего года увеличилась на 32% в годовом выражении, до 13,959 миллиарда евро.

Отразилась на торгах и внутренняя статистика. Объем промышленного производства в странах еврозоны в феврале снизился на 1% в месячном выражении, что оказалось несколько лучше ожиданий. В годовом выражении показатель снизился на 1,6% — хуже прогноза.

Поддержало торги и удорожание нефти. Котировки растут на 4-5%, что способствует росту стоимости акций энергетических компаний региона. Так, бумаги BP подорожали на 3,4%, итальянской Eni — на 2,6%, Total — на 1,1%.