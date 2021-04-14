ВАШИНГТОН, 14 апр — ПРАЙМ. Биржи США закрылись разнонаправленно на отчетности компаний, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,16%, до 33730,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,99% до 13857,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,41%, до 4124,66 пункта.

DJIA и S&P не удержались на достигнутых ранее в среду абсолютных исторических максимумах.

Инвесторы оценивают старт сезона отчетности, который традиционно начинается с публикации финансовых результатов крупнейших американских банков. Так, о прибыли в первом квартале отчитались JP Morgan Chase & Co, Goldman Sachs и Wells Fargo. И у каждого из банков чистая прибыль за январь-март в годовом выражении подскочила более чем в пять раз.