МОСКВА, 15 апр — Dow Jones. Фьючерсы на золото в среду закрылись снижением под давлением роста доходности гособлигаций США, но слабо отреагировали на комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно денежно-кредитной политики и перспектив американской экономики. Биржи США закрылись разнонаправленно на отчетности компаний

Снижению котировок способствовал также выход Бежевой книги ФРС, показавшей умеренное ускорение экономического роста.

Между тем биткоин, один из главных конкурентов золота в качестве актива-убежища, поднялся до нового рекордного максимума перед горячо ожидаемым листингом криптобиржи Coinbase Global на NASDAQ.

Золото "продолжает формировать базу ниже отметки 1750 долларов” после того, как избежало падения до 1675 долларов за унцию, говорит Эдриан Эш из BullionVault. “Мы можем застрять в боковом тренде до тех пор, пока будет действовать эффект базы, связанный с обвалом сырьевых цен на фоне начала пандемии Covid прошлой весной, — отмечает Эш. — Он будет искажать годовые показатели инфляции”.

Доходность 10-летних американских гособлигаций в среду выросла на 1,5 базисного пункта до 1,64%. Рост доходности гособлигаций снижает привлекательность золота, которое не приносит процентного дохода.

Аналитик AvaTrade Наим Аслам считает, что повышательный момент для котировок золота сохраняется, поскольку опасения относительно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС раздуты. По его словам, центральный банк надолго оставит низкие процентные ставки, что окажет поддержку золоту.

"ФРС убедила инвесторов и трейдеров в том, что не собирается менять курс денежно-кредитной политики", — говорит Аслам.

В среду председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что ФРС начнет сворачивать покупки активов намного раньше, чем перейдет к повышению процентных ставок, однако временных ориентиров для изменения политики не предложил.

На этом фоне июньские фьючерсы на золото на COMEX закрылись снижением на 11,30 доллара, или почти на 0,7%, до 1736,30 доллара за унцию.

Котировки продолжали снижаться на электронных торгах, где сразу после выхода Бежевой книги ФРС золото торговалось по 1735,20 доллара за унцию.

Во вторник фьючерсы на золото показали рост на фоне выхода мартовского индекса потребительских цен (CPI) США, который вырос четвертый месяц подряд, повысив привлекательность золота в качестве страховки от инфляции.

Стоимость биткоина в среду подскочила до рекордного уровня около 65 000 долларов. Некоторые инвесторы считают биткоин соперником золота, который, вероятно, оттягивает часть средств с рынка этого драгоценного металла. Ралли биткоина происходило на фоне начала торговли акциями биржи криптовалют Coinbase Global (COIN) на Nasdaq. Вечером во вторник акции данной биржи получили индикативную цену в 250 долларов за бумагу.

Майские фьючерсы на серебро выросли на 0,4%, до 25,52 доллара за унцию. Майские контракты на медь подорожали на 2,4%, до 4,13 доллара за фунт, отметившись ростом вторую сессию подряд и поднявшись до максимума на закрытие торгов с 5 апреля, согласно данным Dow Jones Market Data.

Июльские фьючерсы на платину выросли почти на 1,8% до 1177,40 доллара за унцию, а июньские контракты на палладий подешевели почти на 0,7% до 2679,40 доллара за унцию.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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