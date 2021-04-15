МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Рубль в четверг утром ускорил темпы падения к основным резервным валютам на сообщениях СМИ о возможных санкциях США против суверенного долга России: доллар поднялся выше 77 рублей, евро — 92 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 8.25 мск поднимался на 1,3 рубля, до 77,17 рубля, курс евро — на 1,42 рубля, до 92,36 рубля.

На открытии торгов доллар поднимался на 17 копеек, евро — на 16 копеек. Цены на нефть снижаются после резкого роста в среду

Новые санкции США против Москвы будут направлены против суверенного долга России, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

Ранее агентство Блумберг в свою очередь сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации источников, США могут объявить об этих мерах уже в четверг.

В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами.