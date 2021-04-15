МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Курс евро в четверг утром снижается к доллару в рамках коррекции после предыдущего роста и в ожидании статистики по инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.13 мск курс евро снижался до 1,1974 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1978 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 108,88 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,91 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 91,7 пункта.

Евро снижается к доллару после трех дней роста, вызванного общим усилением рисковых настроений на рынке в надежде на восстановление мировой экономики. Рубль усилил снижение

Инвесторы также ожидают окончательных данных по инфляции в Германии за март. Аналитики полагают, что потребительские цены выросли на 1,7% в годовом выражении, как показала предварительная оценка. В месячном выражении ожидается замедление инфляции до 0,5% с 0,7% в феврале.

На динамику доллара в свою очередь может повлиять статистика по США. Ожидается, что число заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю сократилось 44 тысячи по сравнению с предыдущей неделей — до 700 тысяч, а объем розничных продаж в марте подскочил на 5,9% по сравнению с февралем.