МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Цены на медь в четверг растет на общем экономическом оптимизме относительно перспектив мировой экономики, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 9.05 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,97%, до 4,145 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов среды выросла на 1,97%, до 9074,5 доллара, алюминия — на 1,33%, до 2323,5 доллара, цинка — на 1,35%, до 2823 долларов за тонну. Китай столкнулся с препятствием на пути к российскому углю

Стоимость меди растет уже третью торговую сессию подряд, за это время промышленный металл подорожал почти на 3%. Этому способствует возобновившийся оптимизм относительно восстановления экономической активности в мире.

Аналитики Huatai Futures отметили газете Wall Street Journal, что в ближайшее время спрос на медь будет увеличиваться. Компания сохраняет долгосрочный оптимистичный прогноз на стоимость металла из-за стремления Китая развивать отрасли экономики, в которых необходимо использование меди.