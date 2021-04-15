МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром растет после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.29 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,43%, или на 7,5 доллара — до 1743,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,32% — до 25,605 доллара за унцию.

Пауэлл в среду подтвердил, что ФРС продолжит поддерживать экономику. Регулятор не намерен ужесточать монетарную политику, пока инфляция не достигнет целевого показателя в 2%, а рынок труда полностью не восстановится. При этом, по его словам, такое восстановление вряд ли произойдет раньше 2022 года. Годовая инфляция в Германии в марте ожидаемо составила 1,7%

По итогам мартовского заседания ФРС объявила, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

Поддержку стоимости золота оказывает и ослабление курса доллара по итогам трех предыдущих торговых сессий.