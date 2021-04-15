МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в начале торгов четверга снизится на фоне возросших санкционных рисков, полагают аналитики.

Повышение фондовых фьючерсов США и стабильно дорогая нефть слегка скрашивают геополитический негатив для российских активов, считают эксперты.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, ранее в четверг написала, что новые американские санкции в отношении России запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у ЦБ и Минфина РФ, а также ФНБ после 14 июня, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.

ПРОГНОЗЫ

Санкционные опасения подтвердились: западные СМИ сообщили, что США собираются ввести санкции против российского госдолга, запретив американским банкам покупать бумаги Минфина РФ, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор Брокер". С очень большой вероятностью к этим мерам присоединятся и европейские кредитные организации, добавляет он.

Хотя внешний фон сегодня позитивный (подрастают американские фьючерсы, растут промышленные и драгоценные металлы, стабильна нефть), по крайней мере в первой половине дня этот позитив будет проигнорирован участниками российского рынка акций, оценивает Антонов.

Внешний фон перед стартом фондовых торгов в России слабо негативный, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Осложнением для РФ является информация в американских СМИ, что США собираются ввести рестрикции против суверенного долга РФ. На старте дня ждём снижения российских биржевых индексов", — добавляет он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах изменились разнонаправленно в пределах 1%. Инвесторы оценивают старт сезона отчетности, который традиционно начинается с публикации финансовых результатов крупнейших американских банков.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются на 0,3-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 0,8%, шанхайский Shanghai SE Composite Index снижается на 0,8%, японский Nikkei 225 повысился на 0,1%.

Стоимость нефти прибавляет 0,2% до 66,7 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро почти не меняется около 1,1977 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ АКЦИЙ РФ

Российский рынок акций в среду вырос третий день подряд по основным биржевым индексам, отыгрывая возврат спроса на российские активы после ослабления политических рисков, а также на росте нефтяных цен и мировых фондовых индексов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,43%, до 3576,89 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,16%, до 1490 пунктов.