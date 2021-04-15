МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 15 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:05 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)    
4:00 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды    
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (март) 88,7 тыс 70,7 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (март) 89,1 тыс -20,8 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (март) 5,8% 5,6% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,7% 0,5% (факт)
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0% 0,6%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (март) 0% 0,7%
11:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 1,1% 0,3%
11:30 GBP Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии/Bank of England    
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март) -2,7% 5%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 744 тыс 700 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (апрель) 17,4 19,5
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель) 51,8 42
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (апрель) 30,1  
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (март) -3% 5,9%
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (февраль) 3,1% -1%
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (март) -2,2% 2,8%
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (март) -4,3%  
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (февраль) 0,3% 0,5%
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (февраль) 1,2%  
17:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
18:30 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
21:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (февраль) 90,8 млрд долл  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 09.04) 574,8 млрд долл (на 02.04)  
  RUB Детский мир — операционные результаты за 1кв2021    
  RUB Группа ПИК — операционные результаты за 1кв2021    
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — ГОСА (реестр закрыт 22.03.2021, в заочной форме, фин. див-ды 2020) 2,55 (1кв2019) — див-д 2019 3 (1П2020) + 9,67 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 26.04.2021) — див-д 2020
  RUB ЯТЭК /Якутская топливно-энергетическая компания/ — ГОСА (реестр закрыт 22.03.2021, в заочной форме, див-ды 1кв2021) 0 — див-д 2019 0,61 (1кв2021, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 26.04.2021) — див-д 2021
  RUB МТС — СД (вопросы подготовки и проведения ГОСА)    