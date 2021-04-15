МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 15 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:05
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|4:00
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (март)
|88,7 тыс
|70,7 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (март)
|89,1 тыс
|-20,8 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (март)
|5,8%
|5,6% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,7%
|0,5% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0%
|0,6%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (март)
|0%
|0,7%
|11:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|1,1%
|0,3%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии/Bank of England
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март)
|-2,7%
|5%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|744 тыс
|700 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (апрель)
|17,4
|19,5
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель)
|51,8
|42
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (апрель)
|30,1
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (март)
|-3%
|5,9%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (февраль)
|3,1%
|-1%
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (март)
|-2,2%
|2,8%
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (март)
|-4,3%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (февраль)
|0,3%
|0,5%
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (февраль)
|1,2%
|17:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|18:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (февраль)
|90,8 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 09.04)
|574,8 млрд долл (на 02.04)
|RUB
|Детский мир — операционные результаты за 1кв2021
|RUB
|Группа ПИК — операционные результаты за 1кв2021
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — ГОСА (реестр закрыт 22.03.2021, в заочной форме, фин. див-ды 2020)
|2,55 (1кв2019) — див-д 2019
|3 (1П2020) + 9,67 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 26.04.2021) — див-д 2020
|RUB
|ЯТЭК /Якутская топливно-энергетическая компания/ — ГОСА (реестр закрыт 22.03.2021, в заочной форме, див-ды 1кв2021)
|0 — див-д 2019
|0,61 (1кв2021, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 26.04.2021) — див-д 2021
|RUB
|МТС — СД (вопросы подготовки и проведения ГОСА)
https://1prime.ru/Financial_market/20210415/833468347.html