МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Российские биржевые индексы падают в четверг утром на фоне возросших рисков санкций против российского госдолга.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.21 мск падал на 1,1% — до 3538 пунктов, долларовый индекс РТС — на 2,7%, до 1450 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции Сбербанка и ВТБ дешевеют на 1-1,4%, ликвидные бумаги нефтегазового сектора – на 0,7-1,4%.

Как пишут СМИ, новые возможные санкции США могут затронуть российский госдолг. Золото дорожает после выступления главы Федеральной резервной системы

При этом, как написала WSJ, санкции затронут только первичное размещение рублевого госдолга России. Американским банкам, по данным издания, после 14 июня будет запрещено покупать новый госдолг напрямую у ЦБ и Минфина РФ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.

Таким образом, по сути введенные в августе 2019 года санкции, запрещавшие американским банкам участвовать в первичном размещении валютного российского госдолга (евробондов), расширяются на рублевые облигации (ОФЗ).